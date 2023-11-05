استشهاد شاب فلسطينى وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب الضفة الغربية

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة المذكورة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب سكان البلدة، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عامًا) برصاصة في البطن، وشاب آخر، وجرى نقلهما إلى المُستشفى، قبل أن يعلن الأطباء استشهاد الشاب دبابسة.