ارتفاع ضحايا عاصفة كيران في أوروبا إلى 20 شخصا وخسائر بالملايين

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا عاصفة كيران في أوروبا إلى 20 شخصا، ووصلت العاصفة إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال برياح تبلغ سرعتها 130-160 كم/ ساعة.

وفي البرتغال، تم العثور على جثة رابعة على متن المركب الشراعي الذي انقلب ي بسبب عاصفة كيران، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال لشبونة. وثلاثة منهم على الأقل مواطنون دنماركيون، وبالإضافة إلى الوفيات الأربع في البرتغال، فقد خلفت ضحية واحدة في إسبانيا، وتسعة في إيطاليا، وثلاثة في فرنسا، واثنتين في بلجيكا، ووفاة واحدة في هولندا وواحدة في ألمانيا.

وخلف كيران أضرارًا بالملايين في نصف القارة. تم تسجيل رياح غير مسبوقة تصل سرعتها إلى 140 كم/ساعة في كورسيكا؛ خلفت العاصفة دمارًا وتساقط الأشجار وانهيار الأنهار وغمر الشوارع.

وتأثرت دول البلقان مثل البوسنة وكرواتيا والجبل الأسود وسلوفينيا، حيث اقتلعت الأشجار وتحطمت الأسطح.

وضربت عاصفة جديدة تسمى دومينجوس جنوب غرب أوروبا منذ ظهر يوم السبت، والدول الأكثر تضررا هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال.