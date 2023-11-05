اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 نوفمبر 2023 04:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

احذر.. السوشيال ميديا قد تقودك لخلف القضبان

الأحد، 05 نوفمبر 2023 04:00 ص
احذر.. السوشيال ميديا قد تقودك لخلف القضبان حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قد يقودك "منشور" أو صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمصير مجهول، فالبعض قد يسخر وأو يسب ويقذف الآخرين بدون أن يعلم عقوبة هذه الجرائم الأب يرتكبها على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
القانون المصري نص على أن  التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر  تصريح  مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
 
وأضاف أن التشهير لا يكون  تشهيراً إلا إذا  تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، موضحاً لكى  تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن  يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن  يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
 
أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً،  بالإضافة  للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.
 
 
 






عقوبة التشهير

عقوبة القذف

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة