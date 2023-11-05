إيداع المتهم بذبح زوجته فى الفيوم مستشفى الأمراض النفسية للكشف عن قواه العقلية

الفيوم - رباب الجالى

أمرت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، وعضوية المستشارين فيصل محمد مكي، وعلاء محمد عبد الوهاب، وبحضور وكيل نيابة محمد أسعد زعفان، وأمانة سر محمد يونس هاشم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإيداع المتهم بقتل زوجته بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ للكشف على سلامة قواه العقلية، وتحديد جلسة منتصف ديسمبر القادم لنظر الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية، بوصول جثة شابة مذبوحة لمستشفى الفيوم العام، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجى عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما، عقب نشوب مشاجرة بينهما، وفر الزوج هاربًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم وإحالته إلي النيابة التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم.