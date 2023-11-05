إطلاق نار في مطعم بوسط العاصمة الروسية موسكو

أحمد علوى

صرح متحدث باسم وكالات إنفاذ القانون المحلية في العاصمة موسكو اليوم الأحد، بأنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار في مطعم بوسط مدينة موسكو.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث "أن الحادث وقع في شليوزوفايا إمبانكمينت، وفتح أحد الضيوف النار في المطعم، ويجري التحقق بشأن معلومات حول وقوع ضحايا محتملين"، مضيفا أن التحقيق جار.

وأصيب في الحادث أربعة أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفيات، حسبما صرح متحدث باسم مكتب المدعي العام في موسكو لوكالة تاس.



وقال وفقا للمعلومات الأولية، أطلق مجرم يبلغ من العمر 37 عاما عدة طلقات نارية من مسدس على خصومه أثناء مشاجرة بالقرب من مطعم في شليوزوفايا إمبانكمينت، وأصيب أربعة رجال بجروح جسدية، وتم نقلهم إلى المستشفيات مصابين بجروح مختلفة، بما في ذلك طلقات نارية، وتم اعتقال الرجل مطلق النار.