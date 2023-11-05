اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 02:06 م
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إصابة 10 عمال فى حادث تصادم أمام بوابة المنطقة الصناعية بالدقهلية

الأحد، 05 نوفمبر 2023 01:10 م
إصابة 10 عمال فى حادث تصادم أمام بوابة المنطقة الصناعية بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية.
 
وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، ، وطارق محمد السعيد 45 عاما، ، وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما ، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما ، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.






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