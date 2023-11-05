إزالة 12 حالة بناء مخالف وتعدٍ على أراض زراعية بمساحة 4400م2 فى الجيزة.. صور

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة أية متغيرات مكانية أولًا بأول ومراجعتها بدقة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر فى إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 4400م2، حيث تم إزالة تعديات بناء 4 جمالون بالمخالفة على الأراضى الزراعية بقرى أبو صير وعزبة صفر بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 3060 م2 وإزالة 2 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بالمهد عبارة عن أسوار من البلوك بقرى أبو صير وابو رجوان بمساحة 6 قيراط وقد تمت الإزالة بالكامل للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة 6 حالات بناء مخالف عبارة عن منشآت بالبلوك الأبيض غير مأهولة بمساحة 330م2 على الأراضى الزراعية بناحية أبو غالب مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أى تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.