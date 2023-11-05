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أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:00 ص
أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وسجل سعر الطماطم 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 10 إلى 13 جنيها والبصل 15 إلى 19 جنيها والكوسة 3 إلى 8 جنيهات والجزر7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلي 6 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 1.75 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8.5 جنيه

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 18 إلي 28 جنيها والملوخية 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات والبامين 20 إلى 30 جنيها والبسلة 29 إلى 35 جنيها والسبانخ 8 إلى 12 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والبطاطا 3 الى 6 جنيهات

 

 

 







اسعار الخضروات

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