كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وسجل سعر الطماطم 5 إلى 11 جنيها والبطاطس 10 إلى 13 جنيها والبصل 15 إلى 19 جنيها والكوسة 3 إلى 8 جنيهات والجزر7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 5 إلي 6 جنيهات والباذنجان 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 1.75 إلى 4 جنيهات والفلفل الرومي 5 إلى 8 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 8.5 جنيه

وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 18 إلي 28 جنيها والملوخية 3 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات والبامين 20 إلى 30 جنيها والبسلة 29 إلى 35 جنيها والسبانخ 8 إلى 12 جنيها والقلقاس 8 إلى 9 جنيهات والبطاطا 3 الى 6 جنيهات