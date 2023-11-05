أسعار البيض والفول بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة والتجارة الداخلية على طرح العديد من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وتتضمن قائمة أسعار أصناف السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين خلال شهر نوفمبر الجارى، حيث شملت الأسعار قبل وبعد التخفيض وفقا لأنواع كل سلعة بأصنافها المختلفة على النحو التالى:

طبق بيض المائدة 30 بيضة بـ 125 جنيهاً بدلاً من 150 جنيهاً

حبات فول معبأ 500 جرام بـ 12 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً

حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيها بدلاً من 24.5 جنيه