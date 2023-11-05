أخبار مصر.. رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى نيابة عن الرئيس السيسى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى نيابة عن الرئيس السيسى
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى ) خلال الفترة من (2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبى للمرحلة النهائية للخط الثالث للمترو
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو، من محطة الطريق الدائرى، ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القاهرة الإخبارية: مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب لرفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة
أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلام، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.
معلومات الوزراء: حجم سوق للعقارات السكنية فى مصر يقدر بنحو 18.04 مليار دولار
ذا صن: مصر بقائمة أفضل وجهات سياحية 2024 مع قرب افتتاح المتحف الكبير
احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه، كشف دليل السفر Lonely Planet عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، حيث أشارت صحيفة thesun، فى تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول، تعد هى أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر، ويرصد "اليوم السابع" هذه الدول.
الصحة الفلسطينية: استشهاد 21 من عائلة واحدة باستهداف الاحتلال لغزة أمس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 21 من عائلة واحدة فى استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة الليلة الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال فى حى الزيتون بغزة
القاهرة الإخبارية: تدمير دبابتين إسرائيليتين بحى تل الهوا جنوب غربى مدينة غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، نقلا عن إعلام فلسطينى، أن الفصائل الفلسطينية دمرت دبابتين إسرائيليتين بحى تل الهوا جنوب غربى مدينة غزة.
وزارة التعليم تبدأ مراجعة بيانات المعلمين المرشحين للترقى 2024
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعدادًا لصدور قرار الترقية للعام الدراسى الحالى، 2024,2023.
الأرصاد تحذر من شبورة تصل للضباب لنهاية الأسبوع وتطالب القيادة بهدوء على الطرق
ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين على الطرق الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة الكثيفة والتى قد تصل لحد الضباب أحيانا، مطالبة قائدى المركبات القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة أثناء فترة تكون الشبورة.
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