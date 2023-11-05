آثار القاهرة تقرر عقد امتحانات "الميد تيرم" 18 نوفمبر

محمد صبحى

قررت كلية الآثار ب جامعة القاهرة بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) لمرحلة البكالوريوس من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجارى حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور محسن صالح القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الامتحانات ستعقد في نفس موعد المحاضرات بالنسبة للفرق الدراسية المختلفة، فيما عدا الفرقه الأولى سيكون لها جدول امتحانات سيتم إعلانه خلال الفترة المقبلة.

وكان الدكتور محسن صالح القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، قد أكد انتظام الدراسة بالكلية مع انطلاق الأسبوع الرابع من الفصل الدراسى الأول، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من اعمال القيد والحذف والإضافة وتسجيل المقررات الدراسية على مستوى الاقسام المختلفة بالكلية بالإضافة إلى انتظام المحاضرات النظرى والعملى نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف الدكتور محسن صالح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بتوجيه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة التحول بشكل كامل نحو جامعة ذكية ورقمية، تم التحول إلى الكتاب الإلكترونى وتم رفع المقررات الدراسية على منصة الجامعة ولا يوجد كتب ورقية بالكلية.

وتابع القائم بعمل عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن تم ميكنة ورقمنة الخدمات بالكلية بداية من الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية، أو تسجيل المواد، أو إعلان جداول المحاضرات وجداول الامتحانات وكذلك إعلان نتائج الامتحانات.