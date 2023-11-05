«فينترسال دِيا»: إنتاج 10ملايين قدم غاز يوميا من بئر ED2-X شرق دمنهور بدلتا النيل

كتبت -مروة الغول

كشفت شركة «فينترسال دِيا» عن نجاحها، بالتعاون مع شركائها، في إنتاج أول كميّات من الغاز من بئر ED2-X الواقعة في كتلة شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البرية.

وكان الشركاء في المشروع؛ المشغّل فينترسال دِيا 40 % وشريكتاها "كيرون إنرجي" Cheiron Energy 40%، و«آي إن إيه» INA (20 %)، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، قد باشروا بالتنقيب في شرق دمنهور عام 2021، ثمّ أعلنوا عن اكتشافهم للغاز في البئر الاستكشافيّة ED2-X في شهر يناير من العام الجاري 2023. وقد أتاح موقع البئر قرب البنية التحتية الحاليّة في دسوق تسريع عملية ربط البئر مع المنشآت الموجودة هناك وبدء الإنتاج.

وفي هذا الصَّدد، تقول دون سامرز، المدير التنفيذي للعمليات في شركة فينترسال دِيا وعضو مجلس الإدارة المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن دخول هذه البئر في طور الإنتاج بأمان وكفاءة يمكّننا من توفير كميات إضافية من الطاقة التي تشتدّ الحاجة إليها في مصر".

وتقع البئر ED2-X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات من حقل دسوق، حيث تنتج فينترسال دِيا وإيجاس الغاز الطبيعي في مشروعهما المشترك «ديسوكو». وقد تمّ ربط البئر بالمنشآت الأخرى الموجودة في دسوق خلال شهرين ، ويبلغ إنتاج هذه البئر نحو 10 مليون قدم مكعّبة قياسيّة من الغاز يومياً.

من جهته، أوضح سامح صبري، نائب أول للرئيس ومدير عام فينترسال دِيا مصر: "نحن ملتزمون بالحفاظ على مستويات الإنتاج، وفي الوقت ذاته ماضون في تنفيذ برامج خفض الانبعاثات في مصر. ومن خلال وصولنا إلى مستوى الصِّفر في عمليات الحَرْق الروتيني في مشروع ديسوكو المشترك، وحالياً مع بدء إنتاج الغاز لأول مرّة من بئر ED2-X في شرق دمنهور، فإننا نحقق كلا الأمرين في آن معاً".