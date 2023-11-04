اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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85 % من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز فى السوق السوداء

السبت، 04 نوفمبر 2023 07:00 ص
85 % من القراء يؤيدون مطالب تكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز فى السوق السوداء نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
 
وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف  الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع
 
 






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اليوم السابع بلس




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