5 مميزات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفنى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية مميزات عديدة للطلاب الدراسين فيها، كما أنها ساهمت فى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، نقدم فى التقرير التالى أبرز مميزات هذه المدارس للطلاب.

- تمنح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب أعلى مستوى من التدريبات العملية التى تؤهلهم لسوق العمل حيث يتلقى الطلاب دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز ورفع مستواهم العملى وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى.

- يحصل الطلاب فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على حوافز مادية أثناء فترة الدراسة كما أن الالتحاق بهذه النوعية من المدارس يتم بدون رسوم بل هى مدارس مجانية يعمل الشريك الصناعى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير كل أدوات التدريب مجانى بشكل كامل .

- يحصل الطلاب الدارسين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على وظيفة سواء مع الشريك الصناعى أو فى سوق العمل بشكل عام لكون هؤلاء الطلاب مدربين على أعلى مستوى.

- يحصل الطلاب على شهادة دبلوم 3 سنوات ولهم مسارات تعليمية أخرى أما الالتحاق بكليات التكنولوجيا التطبيقية أو عمل معادلة والالتحاق بكليات أخرى.

- يتم تأهيل هؤلاء الطلاب وتعليمهم اللغات حتى يتم إتاحة فرص أكبر لهم للالتحاق بسوق العمل العالمى.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية، موضحا أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين، قائلا: يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفنى الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، متابعا: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.