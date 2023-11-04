اليوم السابع
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20 فبراير.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:39 م
20 فبراير.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابى المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
 
يأتي ذلك لأنهم فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
 
 






تنظيم القاعدة

اخبار الحادث

الجنايات

المستشار محمد السعيد الشربينى




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