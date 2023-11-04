وكيل تعليم كفر الشيخ: متابعة تنفيذ مجموعات الدعم وحصص المشاهدة

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا "أون لاين"، لمناقشة تفعيل مجموعات الدعم، وتفعيل حصص المشاهدة، بحضور مديري الإدارات التعليمية، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتابع تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بأسعار مناسبة، موجها مديري الإدارة بتشكيل لجان، لمتابعة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة، ومحاورة التلاميذ والاستماع إليهم، ومدى الاستفادة من تنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية وحصص المشاهدة.

وأضاف، أن مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى أي مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها، موجهاً بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الانشطة الطلابية، ومارستها.

وأكد عبدالله، أن هناك عددًا من مصادر التعلم جرى توفيرها للطلاب، منها محتوى رقمى ومواد تعليمية على موقع الوزارة، وفى القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين فى المدارس ومجموعات الدعم المدرسى، موجهاً بتفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.



اجتماع وكيل تعليم كفر الشيخ مع مديريى الإدارات اون لاين



توجيه بمتابعة تنفيذ مجموعات الدعم