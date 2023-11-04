وكيل تعليم الغربية يعقد اجتماعا بمديري عموم المديرية ووكلاء الإدارات.. صور

الغربية - عادل ضرة

عقد مساء اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعا بمركز التنمية المهنية بطنطا، بحضور مدير عام التعليم العام، مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة الأمن، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، مدير إدارة التخطيط، مدير إدارة التدريب، المكتب الفني لوكيل الوزارة، و مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية العشر، لمتابعة العملية التعليمية.

في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المدارس، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وضرورة المتابعة على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تماماً، والتأكد من سلامة مواسير الصرف، وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.

كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.

كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة، وضرورة رفع كفاءة جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية.

وشدد وكيل الوزارة، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الصباحية بالمدارس، حيث وجه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، وتوزيع التغذية الطلابية يومياً قبل بداية فترة الفسحة، والتأكد من سلامة التغذية وصلاحيتها، والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، وتوفير المطهرات والصابون بها، وتنظيف أسطح المباني وإزالة أي عوالق بها، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، وتوافرها داخل المدارس، وتواجد الزائرة الصحية، وتوافر الأدوية اللازمة لديها.

كما شدد "حسن" على الاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول أي شخص إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من هويته والهدف من الزيارة، وتسجيل كافة البيانات بدفتر الأمن.