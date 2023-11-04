وزير خارجية الأردن: ما ترتكبه إسرائيل فى غزة لن يجلب لها السلام.. إنفوجراف

أكد أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن رفضه تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وشدد عقب الاجتماع الوزارى العربى الأمريكى على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وفى هذا الإنفو جراف نرصد أبرز تصريحات وزير خارجية الأردن عقب الاجتماع الوزارى العربى الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة.

قال لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام فى المنطقة

شدد على أن جرائم الحرب فى قطاع غزة يجب أن تتوقف وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف

ندين قتل المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

جميعنا يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

يجب إيصال المساعدات لغزة واحترام القانون الدولى

الوضع فى غزة كارثى وتداعياته ستمتد لأجيال

الحرب فى غزة لها تداعيات كبيرة وكارثية بكل المعانى

ما ترتكبه إسرائيل فى قطاع غزة لن يجلب لها السلام