وزير العدل يهنئ أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد.. والأهالى: فى عهد الرئيس لا يظلم أحد

كتب إبراهيم قاسم

أدى الأعضاء الجدد بهيئة قضايا الدولة اليمين القانونية اليوم السبت، أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بحضور المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة و الهيئة في احتفالية أقيمت بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن هذه هي أول مرة يتم أداء اليمين القانونية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبهذه المناسبة تعرف الأعضاء على كيفية العمل بالوزارة وزيارة بعض الإدارات بها.

والتقى الوزير بأهالي الأعضاء الجدد وهنأهم بتعيين أبنائهم، وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لقرار رئيس الجمهورية، وأن في عهده لايُظلَم أحد .

وتم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة و الهيئة.