وزير الصحة يصل مستشفي العريش لمتابعة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

العريش - محمد حسين

وصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

واستهل وزير الصحة زيارته للمستشفى بزيارة المصابين الفلسطينيين واطمئن علي مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.