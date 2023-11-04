اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الرى ومحافظ بنى سويف يشرفان على إزالة تعديات مبانى مخالفة بالفشن.. صور

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:36 م
وزير الرى ومحافظ بنى سويف يشرفان على إزالة تعديات مبانى مخالفة بالفشن.. صور وزير الرى ومحافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، محمد بكري رئيس مدينة الفشن وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري
 
وأشرف الوزير والمحافظ، على أعمال إزالة عدد (2) من المباني المتعدية علي نهر النيل بمدينة الفشن، عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الأرضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صبة ، فضللاً عن القيام بجولة تفقدية داخل المجرى المائي لنهر النيل للمتابعة وللاطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.
 
وصرح الوزير، بأن أجهزة وهيئات الوزارة لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع ، مع وجود تنسيق تام مع االمحافظين فى متابعة التعديات وازالتها ، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الإزالات ، مضيفاُ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف ، وتحرير محاضر مخالفة وقرارات الازالة لهما ، مؤكدا علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات والجهات الأمنية المعنية لتأمين التنفيذ.
 
فيما أكد محافظ بني سويف  فى بيان لمحافظة بنى سويف ، على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة ،لاستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
 
FB_IMG_1699096107902
جانب من الجولة
 
إزالة التعديات
إزالة التعديات

إزالة تعديات على نهر النيل
إزالة تعديات على نهر النيل

زيارة وزير الرى لبنى سويف
زيارة وزير الرى لبنى سويف

وزير الرى ومحافظ بنى سويف
وزير الرى ومحافظ بنى سويف

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار بنى سويف

إزالة تعديات

نهر النيل

تعديات بمدينة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة