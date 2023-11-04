وزير الرى ومحافظ بنى سويف يشرفان على إزالة تعديات مبانى مخالفة بالفشن.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بزيارة تفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، وذلك بحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، محمد بكري رئيس مدينة الفشن وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري

وأشرف الوزير والمحافظ، على أعمال إزالة عدد (2) من المباني المتعدية علي نهر النيل بمدينة الفشن، عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى (أعمدة وسقف الدور الأرضي) ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا (أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صبة ، فضللاً عن القيام بجولة تفقدية داخل المجرى المائي لنهر النيل للمتابعة وللاطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.

وصرح الوزير، بأن أجهزة وهيئات الوزارة لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع ، مع وجود تنسيق تام مع االمحافظين فى متابعة التعديات وازالتها ، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الإزالات ، مضيفاُ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف ، وتحرير محاضر مخالفة وقرارات الازالة لهما ، مؤكدا علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات والجهات الأمنية المعنية لتأمين التنفيذ.

فيما أكد محافظ بني سويف فى بيان لمحافظة بنى سويف ، على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة ،لاستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.