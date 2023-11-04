اليوم السابع
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وزير الرى ومحافظ بنى سويف يتابعان أعمال إزالة تعديات بالبناء على النيل

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:45 ص
وزير الرى ومحافظ بنى سويف يتابعان أعمال إزالة تعديات بالبناء على النيل أعمال إزالة تعديات بالبناء على النيل
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال إزالة مبان مخالفة تعدى بالبناء على النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وزار وزير الري ومحافظ بني سويف، اليوم السبت، مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمتابعة إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز.
 
وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل،على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أى مخالفة فورًا.
 
وأكد محافظ بني سويف، على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدى لأى حالة تعديات سواء على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية أو نهر النيل، مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.
 
 

 







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