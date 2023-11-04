وزير الرى ومحافظ بنى سويف يتابعان أعمال إزالة تعديات بالبناء على النيل

وزار وزير الري ومحافظ بني سويف، اليوم السبت، مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمتابعة إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل،على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أى مخالفة فورًا.

وأكد محافظ بني سويف، على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدى لأى حالة تعديات سواء على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية أو نهر النيل، مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.