وزير الخارجية الأوكراني ينفي عقد أي محادثات سرية مع روسيا‎

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نفى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ، اليوم السبت ، عقد أي محادثات سرية مع روسيا أو مفاوضات حول تسوية الأزمة العسكرية الراهنة معها.



وقال كوليبا في لقاء أجراه مع إحدى وسائل الإعلام الألمانية (ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) ردا على سؤال حول إجراء أي محادثات "خلف الأبواب المغلقة" بين أوكرانيا وروسيا، بإيجاز: "لا". وأشار إلى أن صيغة السلام لاوكرانيا تقوم على احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



وأضاف :"بكلمات بسيطة، يتعين على روسيا أن تغادر أراضي أوكرانيا. وإلى أن يحدث ذلك، وإلى أن تصبح روسيا مستعدة للقيام بذلك، فلا جدوى من إجراء أي محادثات".



ودعا كوليبا إلى الثقة في أوكرانيا ودعم أوكرانيا، وقال: إن انتصارها سيكون أيضًا انتصارًا لألمانيا. وفي تعليقه على الوضع بشأن صواريخ توروس بعيدة المدى، التي كانت أوكرانيا تطلبها من ألمانيا منذ الربيع الماضي، ذكر كوليبا أن "السؤال هو: المجال مفتوح، لكن ألمانيا بحاجة إلى الوقت".. وشدد على أن أوكرانيا طورت علاقات ثقة مع شركائها، ولا ينبغي لهم أن يقلقوا من أن الأسلحة المقدمة قد لا تستخدم على النحو المتفق عليه.



في الوقت نفسه، شكر الوزير الأوكراني الحكومة الفيدرالية الألمانية على نظام باتريوت الثاني، الذي منحته برلين إلى كييف مؤخرا، مؤكدا انه سيساعد في حماية البنية التحتية في أوكرانيا.



ووفقا لكوليبا، فإن الجانب الأوكراني لا يشعر بأي انخفاض في الدعم من الشركاء الغربيين، على الرغم من أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط أدت إلى انخفاض التركيز الإعلامي على أوكرانيا.. بحسب قوله.