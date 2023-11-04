وزير الخارجية الأمريكى: نشكر جهود مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إنه يقدر دور مصر والأردن كشريكين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، متابعا: "نشكر الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردنى: "هدفنا إنهاء الحرب على الرغم من وجهات النظر المتباينة.. لا نريد توسيع النزاع وانتقاله إلى جبهات أخرى في المنطقة".
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "يجب ضمان عدم سقوط مزيد من المدنيين ضحايا في غزة.. ونعمل على ضمان استمرار التقدم لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، ونؤكد على إدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة".
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