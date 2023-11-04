اليوم السابع
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وزيرة التضامن تفتتح مركز تنمية الأسرة والطفل بالوادى الجديد ضمن "حياة كريمة"

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:40 م
وزيرة التضامن تفتتح مركز تنمية الأسرة والطفل بالوادى الجديد ضمن "حياة كريمة" وزيرة التضامن تفتتح مركز تنمية الأسرة والطفل بالوادى الجديد
كتب مدحت وهبة

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تواصل الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، حيث افتتحت واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مركز تنمية الأسرة والطفل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية عثمان بن عفان.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المركز، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمركز بأدواره 1569.1 متر مربع، ويضم 3 فصول حضانة، و2 عيادة تخاطب، ووحدة سيكوموتور، ومركز علاج طبيعي للكبار والصغار، وعدد 2 ورشة تدريب وعيادة تنظيم أسرة تابعة لبرنامج 2 كفاية ومركز لبرنامج مودة، بالإضافة إلى فصل محو أمية.

وكانت القباج قد استهلت زيارتها للوادي الجديد بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بناؤه ويتم تجهيزه خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بناؤه على مساحة أرض تقدر 1135 متر مربع، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.
 
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وزيرة التضامن

زيارة وزيرة التضامن للوادى الجديد

مركز تنمية الاسرة بالوادى الجديد

مشروعات حياة كريمة بالوادى الجديد




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