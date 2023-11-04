ننشر مواقيت الصلاة السبت 4/11/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:07 م

موعد صلاة العشاء 6:26

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:47

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء 6:30 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:29

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 44: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:23