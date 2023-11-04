نقص وزن وتصرف فى الدقيق المدعم.. ضبط مخابز مخالفة فى حملة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة رقابية على عدد من المخابز، فجر اليوم السبت، وذلك تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، ورئاسة محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك في نطاق مركز بلقاس

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير عدد 2 محضرا مخالفة تعليمات مواعيد العمل، 10 محاضر نقص وزن بمقدار من 10:29 جرام، 1 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 3 محضر تصرف في إجمالى 8 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 1 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية على إستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية، على تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.