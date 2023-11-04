نقابة الزراعيين: صرف 18 مليون جنيه معاشات عن مايو ويونيو 2019

كتبت آية دعبس

وافق مجلس نقابة المهن الزراعية، فى اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور السيد خليفة النقيب العام للزراعيين على صرف 18 مليون جنيه لصرف معاشات الأعضاء البالغين سن الستين والورثة، فى جميع فروع النقابة بالمحافظات عن شهرى مايو ويونيو 2019، وقال المهندس عبدالرؤوف الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن الزراعية، إن شيكات المعاشات ستكون جاهزة للتسليم للفروع خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن إجمالى ما تم صرفه من معاشات لنقابة المهن الزراعية، للأعضاء والورثة حتى نهاية 2022، حوالى 200 مليون جنيه، حيث يتم صرف كل شهرين طوال العام حوالى 30 مليون جنيه.

وكان قد قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تتمكن النقابة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة عام كامل، 12 شهرا متواصلة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، وأخيرا تمكنا من صرف العام كاملا.

وأوضح نقيب الزراعيين، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": أن ذلك نتيجة لحسن الإدارة الاستثمارية لموارد النقابة، والتى مكنت المجلس من عمل وفرة لصرف المعاشات، مشيرا إلى استمرار وجود فجوة فى المعاشات بقيمة 500 ألف جنيه إلا أن العام الحالى سيكون بداية لعدم زيادة الفجوة عن ذلك، واستقرار صرف المعاشات.