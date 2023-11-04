نقابة الاجتماعيين تعلن عن وظائف لأخصائيين تخاطب وتنمية مهارات لذوى الهمم

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة المهن الاجتماعية، عن وظائف بوزارة الشباب والرياضة، حيث أشارت إلى طلب أخصائيين تخاطب وتنمية مهارات لذوي القدرات والهمم، للعمل بمركز شباب السلام ثالت بمدينة السلام بالقاهرة، على أن يكون لدى المتقدم القدرة على العمل مع ذوي القدرات الخاصة والهمم.

وأوضحت النقابة، من خلال الإعلان، أنه مطلوب اخصائيين تخاطب، وتنمية مهارات، نفسي، تكامل حسي، موضحه أنه للتقديم للوظيفة يستلزم تقديم مستندات: المؤهل العلمي بكالوريوس / ليسانس ( آداب علم نفس، تربية خاصة، خدمة اجتماعية، تربية رياضية)، ما يثبت وجود خبرة سنتين في المجال، على أن يتم تسجيل البيانات للتقديم من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://forms.gle/umRsx4DH8GR5yQLN9، لافته إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عند تحديد موعد المقابلة الشخصية.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات منها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3000 جنيه فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023.

وتتوافر فرص العمل فى 11 محافظة بـ"القاهرة والجيزة وبورسعيد، والقليوبية والغربية وأسيوط وقنا وسوهاج ودمياط والوادى الجديد والفيوم"، وفى تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا ومحاسبين وصيادلة ومساعدين ومحضر طلبات ومدير فرع ورئيس فريق وأخصائي موارد بشرية ومراقب جودة وعمال إنتاج وأفراد أمن وعمال مخازن وأخصائيين مشتريات ومندوبين مبيعات ومحصلين ووسطاء تأمين ومندوبين توزيع وكافة أعمال الفندقة وعمال خياطة بكافة الأقسام وفنيين فى جميع التخصصات وعمال نظافة وتخصصات أخرى.