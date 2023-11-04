اليوم السابع
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منظمة أنقذوا الأطفال: استشهاد 41 طفلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

السبت، 04 نوفمبر 2023 02:02 م
منظمة أنقذوا الأطفال: استشهاد 41 طفلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر أطفال غزة
أ ش أ

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أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية البريطانية، اليوم السبت، استشهاد41 طفلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى جانب الآلاف غيرهم في غزة.

وأوضحت المنظمة - حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن 111 عائلة على الأقل تضم 356 طفلا نزحوا في الضفة الغربية جراء تصاعد العنف هناك.

وقال مدير المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي إن "الأطفال عالقون بشكل متزايد في دائرة عنف مفزعة بينما يشاهد العالم"، مشددا على أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر في صراع لا يشتركون فيه.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم واعتقال وهدم للمنازل في الضفة الغربية بشكل متزايد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 







أطفال غزة

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عدد شهداء غزة




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