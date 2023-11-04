اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 54 شخصا وإصابة العشرات فى زلزال على الحدود بين الهند ونيبال

السبت، 04 نوفمبر 2023 06:00 ص
مقتل 54 شخصا وإصابة العشرات فى زلزال على الحدود بين الهند ونيبال هزة أرضية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مسؤولين نيباليين أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال ارتفعت إلى 54 شخصا

وقالت المنصات الإعلامية نقلا عن مسؤولين: "قتل 54 شخصا على الأقل وأصيب العشرات".

ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترا.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان، قولهم بأن المباني في العاصمة الهندية نيودلهي اهتزت.

 

 







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