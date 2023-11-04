مدير عام زراعة الشرقية: حصاد 12781 فدانا من محصول السمسم

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس "أشرف طه" مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" إنه تم حصاد 12781 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام التى بلغت 13311 فدانا.

وتابع : أن محصول السمسم من المحاصيل الزيتية المهمة، ويطلق عليه المنتج الذهبى، ويزرع أساسا للحصول على بذوره التى تستخدم فى إنتاج بعض المواد الغذائية. حيث أن بذوره غنية فى الزيت والبروتين والكالسيوم، كما أن السمسم من المحاصيل المربحة ذات العائد الاقتصادى وغير مكلف ماديا فى زراعته، ويزرع السمسم فى مصر أساسا لصناعة الحلاوة الطحينية والطحينة.

وأكد مدير عام الزراعة بالشرقية، أن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - مشتول السوق" والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربح وغير مكلف فى زراعته، والربحية فى آخر العام جعلت المزارع يقبل على زراعته فهو من المحاصيل لو المزارع اهتم بها يكون له مردود اقتصادى مربح معه آخر العام، مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يوما، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليًا المحصول فى مرحلة النضج وعندما تبدأ العيدان فى الجف يتم الحصاد، ويتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى متوسط سعر الكيلو لا يتعدى 50 جنيها، وفى نهاية الموسم متوسط إنتاج الفدان ما بين 500 إلى 600 كيلو، يتراوح سعر البيع 25 جنيه ومديرية الزراعة تحرص على توفير التقاوى للمزارع ويتم توزيع الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.