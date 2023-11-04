مدير عام التجارة العالمية تطالب بمواجهة التحديات وتلبية طموحات الدول النامية

كتب عبد الحليم سالم

أكدت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto نجوزي أوكونجو-إيويالا: "إن عملنا في متناول أيدينا" لتحقيق نتائج ملموسة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر حيث من المهم من أعضاء منظمة التجارة العالمية تكثيف الجهود لإيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في أبو ظبي فبراير المقبل.

وبصفتها رئيسة لجنة المفاوضات التجارية، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة ،رحبت المدير العامة بنتائج اجتماع وزراء التجارة لمجموعة السبعة في أوساكا، اليابان، في 29 أكتوبر، والتي تضمنت أيضًا مشاركة عدد من وزراء التجارة في البلدان النامية ، حيث جاء اجتماع أوساكا في أعقاب اجتماع كبار المسؤولين (SOM) في مقر منظمة التجارة العالمية يومي 23 و24 أكتوبر والذي ركز على الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وقالت إن وزراء تجارة مجموعة السبع "كانوا سعداء بالنتائج وكان من المشجع أن نسمع الوزراء يكررون بقوة الدعوات التي سمعناها للتو في اجتماع كبار المسؤولين لنا للعمل من أجل تحقيق نتائج ملموسة وعقد مؤتمر MC13 ناجح".

"لقد كانوا جميعًا يرغبون في نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر، لكنهم أقروا بأنه، في بعض الملفات التي أمامنا، لا تزال هناك خلافات ويجب حلها".

وأضافت أوكونجو أنه مع مرور حوالي أربعة أشهر على انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، يجب أن يتم احتساب كل يوم للاستفادة بشكل فعال من التوجيه السياسي والدعم الذي سعينا إليه وحصلنا عليه من كبار المسؤولين والوزراء لتحقيق تقدم كبير في عملنا نحو تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الثالث عشر.

وقال المدير العام إن التوقعات العالمية الحالية "خطيرة في الوقت الحالي" حيث "يتطلع الناس إلى المنظمات المتعددة الأطراف لكي تتصرف بشكل مختلف، وتقدم أداء مختلفا، لتظهر للعالم أنها لا تزال معقلا حيث يمكن للتعاون المتعدد الأطراف أن يحقق نتائج لصالح الناس".

وفي تقرير عن المناقشات الجارية بين الأعضاء فيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أشارت السفيرة أثاليا ليسيبا مولوكوم من بوتسوانا، رئيسة المجلس العام، إلى أن العمل بشأن هذه القضية مستمر، مع تقدم عمل "الإصلاح بالممارسة" في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، قال رئيس المجلس العام إن المشاركين في اجتماع كبار المسؤولين المنعقد يومي 23 و24 أكتوبر كانوا سعداء بملاحظة ظهور حزمة "مهمة وذات مصداقية" للإصلاح عن طريق العمل والتي ينبغي الاعتراف بها ومباركتها من قبل الوزراء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر .

وقالت إنه من الواضح أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يظل أولوية قصوى بين أعضاء منظمة التجارة العالمية - وهي رسالة عززها كبار المسئولين في الأسبوع الماضي"، "وينعكس هذا في العمل الجاري على العديد من الجبهات - من إصلاح تسوية المنازعات، ومناقشات التنمية، والإصلاحات المؤسسية إلى جهود الإصلاح بالممارسة في هيئات منظمة التجارة العالمية."

وأضافت: "لقد سمعنا أيضًا من كبار المسؤولين ومن الممثلين الدائمين دعوة متزايدة لضمان أن يكون المؤتمر الوزاري الثالث عشر بمثابة مؤتمر وزاري إصلاحي".

وفي هذا الصدد، قدمت الوفود اقتراحات لوضع أساس متين لمواصلة العمل في جنيف وهيكلة المؤتمر الوزاري الثالث عشر بطريقة تسمح للوزراء باتخاذ قرارات بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.