محاكمات × 24 ساعة.. إحالة المتهم بقتل صديقه للمفتي وبراءة متهم بأحداث مدينة نصر

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها إحالة المتهم بقتل صديقة ببنها للمفتي وبراءة متهم بأحداث مدينة نصر.

براءة

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى ببراءة شخص لاتهامه مع آخرين بالتجمهر وحيازة مفرقعات، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

حيازة سلاح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات.

قتل

قررت محكمة جنايات بنها، إحالة عامل خردة، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن استدرجه لمنطقة نائية وسرقته تحت تهديد السلاح، وطعنه بمناطق متفرقة بالجسم، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

تجار الحشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهم.

احالة للمفتي

قررت محكمة جنايات قنا، إحالة أوراق صاحب مصنع إلى المفتي بتهمة قتل آخر وإشعال النيران بجثته بمركز شرطة قوص، جنوبي محافظة قنا.