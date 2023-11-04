اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بالانتهاء من المحاور الجديدة

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:37 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بالانتهاء من المحاور الجديدة محافظ كفر الشيخ خلال جولة بشوارع كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الخدمات والمحاور المرورية الجديدة من بينها "دائرى العاصمة" القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم-الدولى الساحلى شمالاً، قائلاً : "أنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين".

وأكد محافظ كفر الشيخ، على بدء الأعمال هذه الأيام لتوسعة الطريق لربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي "كفر الشيخ - طنطا" و"كفر الشيخ - المحلة"، ورافد "كفر الشيخ - بلطيم"، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.







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