محافظ الأقصر يسلم أجهزة منزلية للفتيات المستحقات المقبلات على الزواج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ضمن العيد القومي للأقصر، اليوم السبت، احتفالية لتجهيز 10 من الفتيات المقبلات على الزواج من المستحقات، بواقع 20 جهازا مقدمة كهدية من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وتم تجهيز كل عروسة بثلاجة وغسالة من منتجات العربي، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة باحتفالات العيد القومي لمحافظة الأقصر الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام وهي ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي.

وقدم محافظ الأقصر، خلال الفعالية التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهن، وذلك بحضور صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤكداً على أن الدولة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعلى رأسها مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، على أن هذا الحدث يمثل جزء من احتفالات المحافظة بعيدها القومي كونه يدخل البهجة والسرور على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني في تقديم تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً.

كما شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، انطلاق باكورة احتفالاتها بالعيد القومي للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامناً مع ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922، حيث شاركت هذا العام فى احتفالات العيد القومى مؤسسة العربى لتنمية المجتمع علي طريقتها الخاصة بالتعاون مع محافظة الأقصر، عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى، وتم تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم، حيث يأتى ذلك من منطلق المشاركة المجتمعية لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع، لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.



الأتوبيسات توزع هدايا فى شوارع الأقصر



المحافظ يسلم أجهزة منزلية للفتيات المستحقلات



تسليم أجهزة منزلية للفتيات المستحقلات المقبلات على الزواج