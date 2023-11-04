محافظ أسوان: مواصلة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالمراكز والمدن

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول.

وأوضح محافظ أسوان، بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية حيث تم إزالة 62 حالة تعد بمساحة 16 ألف و 313 م2 ، شملت إزالة 32 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 7913 م2 ، فيما تم إزالة 30 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 2 فدان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 4200 م2 ، منها 6 حالات بنطاق حى جنوب وسط مشاركة للعاملين بالحى برئاسة علاء آدم، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة.

كما تم ضبط 3 متعدين، وجارى عرضهم على النيابة العامة، فيما تم إزالة 3 حالات تعدى بنطاق حى الصداقة، بمشاركة رئيس الحى، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى بناء على مساحة 252 م2، وبإرتفاع 3 متر بنطاق قروى أبو سمبل وداخل زمام جمعية توشكى غرب الزراعية، وتم أيضاً إزالة لحالة تعدى عبارة عن سور بطول 9 متر، وبإرتفاع 3 أمتار بناحية قرية أبو سمبل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى على قطعة أرض زراعية بقرية حجازة بمساحة 1050 م2، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 3 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 693 م2، بناحية الإصلاح القبلية، والإصلاح البحرية بنطاق حى شرق.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى حديثة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 500 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة وذلك بنطاق قرية الرمادى بحرى.

وقامت كذلك الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية لأعمال بناء على مساحة 120 م2 بمعرفة الوحدة المحلية ، مدعمين بمعدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.