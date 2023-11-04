اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 05:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس النواب الأمريكى يتحدث عن هجوم على شاهد فى التحقيق ضد بايدن

السبت، 04 نوفمبر 2023 04:00 ص
مجلس النواب الأمريكى يتحدث عن هجوم على شاهد فى التحقيق ضد بايدن نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن، هانتر بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، عن هجوم من قبل نجل رئيس الدولة هانتر بايدن على شاهد محتمل في التحقيق ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن .

وقالت لجنة الرقابة على منصة "إكس": "يهاجم هانتر بايدن وفريقه القانوني مرة أخرى أي شخص يعارض عائلة بايدن علانية. هذه المرة، هدفهم هو توني بوبولينسكي، وهو شاهد محتمل في تحقيقنا".

وأضافت أنها لا تنوي التسامح مع تهديد الشهود.

وأردفت: "الحقيقة ستظهر قريبا بما فيه الكفاية، على الرغم من أساليب الترهيب التي يتبعها فريق بايدن".

وصرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه قد يتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي قريبا.

وتجري اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا يهدف إلى إثبات تورط الرئيس جو بايدن في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم يتاجرون باسمه في جميع أنحاء العالم.

وبدأت اللجنة في سبتمبر، تحقيقا رسميا في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. كما أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لجيمس بايدن وهانتر بايدن.







هانتر بايدن

جو بايدن

الحزب الجمهورى

الكونجرس الامريكى

مايك جونسون

بايدن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة