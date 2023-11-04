متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: لدينا 24 ألف إصابة.. أغلبها خطيرة

ماجد تمراز

أكد رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني، أن هناك زيادة في عدد الشاحنات التي تدخل القطاع عبر معبر رفح مقارنة بالأيام السابقة، مشيرا إلى أن عدد الإصابات تجاوز 24 ألف حالة معظمها خطيرة وأكثر من نصفها حرجة.

وطالب "النمس" خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on"، بفتح الممر بشكل دائم حتى يمكن دخول المساعدات بشكل كامل، حيث أن القطاع الصحي والإغاثي في قطاع غزة يحتاج لمزيد من تلك المساعدات، وهناك حالة انهيار .

وأشار إلى أنه في المعتاد كانت تدخل كانت تدخل الشاحنات لقطاع غزة نحو 500 شاحنة يوميا والآن خلال شهر واحد ومع عدوان باطش يدخل 400 فقط.

وقال: "نحتاج لمزيد من المساعدات والدعم من الدول حاصة مليون و400 ألف نازح يحتاجون للإغاثة".

كما أكد أن الاحتياجات متزايدة مع مرور ما يقرب من شهر على العدوان موضحا أن المعاناة مستمرة ومتفاقمة، وخاصة معاناة القطاع الصحي، بالتزامن مع شح ونقص المواد والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى أزمة انقطاع الكهرباء وخروج نحو 16 مستشفى عن العمل بسبب عجز الوقود ونقصه.

وقال إن المرضى يتلقون العلاج في ردهات المستشفيات، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي يستهدف المنشآت الصحية.

ووجه الشكر لوزارة الصحة المصرية قائلاً: "الحكومة المصرية تكرمت بفتح المعبر واستقبال الحالات في المشافي المصرية وكانت مستعدة استقبال المزيد من الجرحى ودخلت أكثر من مجموعة لتلقي العلاج في المستشفيات الصحية ".

وقال: "قوات الاحتلال قامت بقصف قافلة الإسعاف التي كان من المفترض أن تنقل لمصر عدد من الجرحى، رغم وجود تنسيق كامل من وزارة الصحة والصليب الأحمر الفلسطيني، تسبب في عرقلة نقل الجرحى للمشافي المصرية من جديد".

وتابع: "في الوقت الحالي الأمر معلق، ونتمنى أن يتم تصحيح المسار، وأن يتم استيعاب المزيد من المصابين والجرحى خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة مع انتهاء الطاقة الاستيعابية من الأسرة في المشافي الفلسطينية".