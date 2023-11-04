اليوم السابع
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متحدث الخارجية: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمان

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:22 ص
متحدث الخارجية: موقف عربي موحد سيتم نقله إلى وزير خارجية أمريكا في عمان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت.


وأضاف السفير أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.. أولوية دخول المساعدات.. لا للتهجير.. إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".







متحدث الخارجية

أمريكا

عمان

غزة

مصر

الاردن




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