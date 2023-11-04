لو قراءته مش مظبوطة.. كيفية التقدم بطلب لفحص عداد مياه

كتبت - مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، خدمة تقديم طلب فحص عداد، وذلك من خلال الخطوات والإجراءات التالية:

المستندات المطلوبة:

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الإلكتروني للعميل.

-آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص.

الإجراءات:

-قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد

. -قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

-رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

-تركيب العداد في محل الاشتراك في حال كونه سليم.

-عمل إجراء تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

-في حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.

وفيما يلي، نوضح عناوين أبرز فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.