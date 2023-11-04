لو صاحب محل.. 4 خدمات تتيحها لك المراكز التكنولوجية بشأن الإشغالات

كتبت – مرام محمد

اهتمت الدولة بالتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، لدورها الكبير في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات، فضلا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وإجراءات الحصول على عدد من الخدمات من المراكز التكنولوجية بشأن إشغالات الطريق العام.

طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

طلب نقل رخصة إشغال الطريق (فى حالة التنازل)

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-رخصة إشغال الطريق الصادرة.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

-عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

-صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل والمتنازل إليه.

طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر او وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم البيان.

-يحرر البيان ويعتمد بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

-استلام البيان وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.

-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.