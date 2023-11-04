لو بتعاني من حكة العين.. علاجات طبيعية هتساعدك أبرزها الكمادات الباردة

كتبت رانيا عامر

يعانى بعض الأشخاص أحيانًا من مشكلة حكة العين والتي تحدث نتيجة عدة أسباب متباينة مثل الحساسية أو الجفاف أو العدوى، وحالة تعرضك لتلك الإصابة يمكنك أن تستخدم بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعد في عملية تهدئة حكة العين والتي من أبرزها وضع كمادات باردة على العين وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

العلاجات الطبيعية لتهدئة حكة العين

1.وضع الكمادات الباردة

وتشمل طرق تخفيف حكة العين على اختيار الكمادات الباردة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتهدئة التهيج في عينيك، فإن الكمادات الباردة تخفف من حكة العين، وطريقة وضع الكمادات على العين:

قطعة قماش نظيفة أو كرة قطنية في الماء البارد.

بعد ذلك، قم بعصر الماء الزائد.

أغمض عينيك وضع الكمادة الباردة عليها.

اتركه لمدة 5-10 دقائق.

يمكنك تكرار ذلك حسب الحاجة طوال اليوم لتخفيف الحكة.

2.شرائح الخيار

شرائح الخيار تساهم في تقليل الهالات السوداء، كما أنها تساعد أيضا في تهدئة حكة وتهيج العيون وإليك كيفية استخدامها:

قطعى الخيار إلى قطع سميكة ومستديرة.

ضعى الشرائح في الثلاجة لفترة قصيرة حتى تبرد.

بمجرد أن تبرد الشرائح، ابدأ بوضعها على عينيك المغلقتين.

اتركهم لمدة 10-15 دقيقة.

كرر هذه العملية حسب حالة العين .

3.جل الصبار

يعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، مما يجعله أختيارا صائب للتخفيف من حكة العين. هناك إرشادات لاستخدام جل الصبار لعينيك:

قم بتبريد الجل لفترة قصيرة حتى يبرد.

ضعي كمية صغيرة من جل الصبار المبرد حول عينيك، مع الحرص على عدم دخوله إلى عينيك.

اتركها لمدة 15-20 دقيقة.

امسحي الجل بلطف بقطعة قماش نظيفة ورطبة.

4. ماء الورد

ماء الورد هو وسيلة طبيعية ولطيفة لتخفيف حكة العين وتقليل الاحمرار . إنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم عيون حساسة. ويمكن أستخدامه كالأتى.

خذ كرة قطنية واضع فيها بضع قطرات من ماء الورد النقي.

أغمض عينيك وامسح كرة القطن بلطف على جفونك.

افعل ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميا للحصول على راحة مهدئة.



