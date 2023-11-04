اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 01:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

لو بتعاني من حكة العين.. علاجات طبيعية هتساعدك أبرزها الكمادات الباردة

السبت، 04 نوفمبر 2023 01:00 ص
لو بتعاني من حكة العين.. علاجات طبيعية هتساعدك أبرزها الكمادات الباردة شرائح الخيار على العين
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعانى بعض الأشخاص أحيانًا من مشكلة حكة العين والتي تحدث نتيجة عدة أسباب متباينة مثل الحساسية أو الجفاف أو العدوى، وحالة تعرضك لتلك الإصابة يمكنك أن تستخدم بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التي تساعد في عملية تهدئة حكة العين والتي من أبرزها وضع كمادات باردة على العين وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

العلاجات الطبيعية لتهدئة حكة العين 

1.وضع الكمادات الباردة

وتشمل طرق تخفيف حكة العين على اختيار الكمادات الباردة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتهدئة التهيج في عينيك، فإن الكمادات الباردة تخفف من حكة العين، وطريقة وضع الكمادات على العين:

قطعة قماش نظيفة أو كرة قطنية في الماء البارد.

بعد ذلك، قم بعصر الماء الزائد.

أغمض عينيك وضع الكمادة الباردة عليها.

اتركه لمدة 5-10 دقائق.

يمكنك تكرار ذلك حسب الحاجة طوال اليوم لتخفيف الحكة.

2.شرائح الخيار

شرائح الخيار تساهم في تقليل الهالات السوداء، كما أنها تساعد أيضا في تهدئة حكة وتهيج العيون وإليك كيفية استخدامها:

قطعى الخيار إلى قطع سميكة ومستديرة.

ضعى الشرائح في الثلاجة لفترة قصيرة حتى تبرد.

بمجرد أن تبرد الشرائح، ابدأ بوضعها على عينيك المغلقتين.

اتركهم لمدة 10-15 دقيقة.

كرر هذه العملية حسب حالة العين .

3.جل الصبار

يعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، مما يجعله أختيارا صائب للتخفيف من حكة العين. هناك إرشادات لاستخدام جل الصبار لعينيك:

قم بتبريد الجل لفترة قصيرة حتى يبرد.

ضعي كمية صغيرة من جل الصبار المبرد حول عينيك، مع الحرص على عدم دخوله إلى عينيك.

اتركها لمدة 15-20 دقيقة.

امسحي الجل بلطف بقطعة قماش نظيفة ورطبة.

4. ماء الورد

ماء الورد هو وسيلة طبيعية ولطيفة لتخفيف حكة العين وتقليل الاحمرار . إنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم عيون حساسة. ويمكن أستخدامه كالأتى.

خذ كرة قطنية واضع فيها بضع قطرات من ماء الورد النقي.

أغمض عينيك وامسح كرة القطن بلطف على جفونك.

افعل ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميا للحصول على راحة مهدئة.

 

Capture
 

 

 

 

 







العين

حكة العين

علاجات حكة العين

جل الصبار

ماء الورد

كمادات باردة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة