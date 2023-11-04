قطار المحاكمات × أسبوع.. نظر قضايا خلية الشروق والمتهمين باللجان الإعلامية

كتب إيهاب المهندس

تشهد أ روقة المحاكم في القاهرة والجيزة، نظر العديد من القضايا الهامة خلال الأسبوع القضائي الأول من شهر نوفمبر، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بخلية الشروق والحكم على المتهمين بسرقة فتاة بقصر النيل.

أحداث مدينة نصر تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم السبت 4 نوفمبر بحكمها على متهم لاتهامه مع آخرين بالتجمهر وحيازة مفرقعات، في القضية رقم 1561 لسنة 2014 جنايات مدينة نصر.

سن الأبناء

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت نوفمبر، فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.



سرقة فتاة محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد 5 نوفمبر محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه، فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.



اللجان الإعلامية تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 6 نوفمبر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين بقضية اللجان الإعلامية للإخوان.



قتل شاب تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم 6 نوفمبر محاكمة عاطلين، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.



خلية المرج تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، يوم 6 نوفمبر محاكمة 5 متهمين بخلية المرج الإرهابية، لاتهامهم بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.