غينيا: فرار الحاكم العسكري السابق داديس كامارا وأخرين من السجن

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قال وزير العدل الغيني ألفونس تشارلز رايت، إن مسلحين اقتحموا سجن رئيسي في العاصمة الغينية وقاموا بتحرير الحاكم العسكري السابق موسى داديس كامارا واثنين آخرين، معلنا إغلاق حدود البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم السبت أن هذا الإعلان جاء بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة "كالوم" بالعاصمة الغينية كوناكري، مشيرة إلى أنه من بين الأشخاص الآخرين الذين تمكنوا من الهرب كلود بيفي وبليز جومو.

وقال رايت - في تصريحات لوسيلة إعلام محلية - "سنتمكن من العثور عليهم، وسيتم محاسبة كل المسؤولين عن هذا الفعل".

وجاء كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 واعتقل لصلته بمذبحة وقعت في ملعب رياضي خلال فترة حكمه القصيرة، وعاش لسنوات في المنفى بعد نجاته من محاولة اغتيال قبل أن يعود إلى وطنه في أواخر 2021.

وكان كامارا واحدا من بين أكثر من 12 مشتبها به وُجهت لهم اتهامات على خلفية مذبحة عام 2009 عندما أطلقت قوات الأمن الغينية الرصاص على المتظاهرين السلميين المعارضين لنيته الترشح للانتخابات الرئاسية بعدما استولى على السلطة.

ووفقا لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان؛ فإن عدد القتلى آنذاك بلغ 157 شخصا على الأقل.