غرفة الرعاية باتحاد الصناعات تجتمع مع ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل

كتب - إسلام سعيد

اجتمعت غرفه الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات مع ممثلي هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لبحث سبل التعاون بين الغرفة والهيئة في مجال التدريب والتأهيل للمستشفيات لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات.

وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة انه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة والهيئة لتنسيق الدورات التدريبية للمستشفيات الخاصة، وستكون هناك اجتماعات بشكل دوري على مستوى الإدارات المختلفة بالهيئة، وذلك لضمان استمرار التدريب والتأهيل بشكل جيد للمستشفيات الخاصة وإزالة كافه المعوقات التي تواجه المستشفيات في انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور عبد المجيد ان الغرفة تعطي اهتماما خاصا لهذا الملف، تماشيا مع سياسة وتوجيهات الدولة للإسراع في تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لما لها من فائدة كبيرة على المريض المصري.

وفي سياق متصل أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي مؤتمر السياحة العلاجية بدبي، وأن الغرفه تبحث المشاركة في المؤتمر، خاصة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات السابقة وسيكون فيه الحضور وفود من كل الدول العربية والمستشفيات الخاصة بجانب حضور من دول أوروبا وكندا وأفريقيا، وذلك لتبادل الخبرات والتكامل بين الدول العربية.

واوضح أن هذا المؤتمر فرصة للمستشفيات المصريه لتوضيح الميزات النسبية لهم وكيفية استفادة القطاع الخاص المصري بما يملكه من أسعار تنافسية جيدة مقارنه بدول اخرى، ولكي تكون مصر هي الواجهة الاولى للسياحة العلاجية للدول العربية بجانب نشاطها وريادتها في السياحة التقليدية.