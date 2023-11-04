اليوم السابع
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غدا جلسة جديدة للبورصة المصرية للسلع لتداول القمح للمطاحن

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:00 م
غدا جلسة جديدة للبورصة المصرية للسلع لتداول القمح للمطاحن القمح
كتب مدحت وهبة

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تعقد البورصة المصرية للسلع غدا الأحد، الجلسة رقم 91 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.

وكان  مجلس الوزراء، قد وافق على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي، كما تعد زراعة القمح من أهم الزراعات فى مصر، باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية التى تلعب دورًا حاسمًا فى توفير احتياجات الغذاء للسكان، ولتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية والجودة فى زراعة القمح، يتطلب الالتزام بالسياسة الصنفية، والتى تهدف إلى تحسين الأصناف المزروعة وتعزيز الاستدامة الزراعية.

 

 







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