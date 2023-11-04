اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 04:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. انطلاق مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم

السبت، 04 نوفمبر 2023 03:00 ص
غدا.. انطلاق مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم جامعة الفيوم "مهرجان أمير الشعراء العاشر" على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023 م، وتنطلق فعاليات المهرجان  غدا الأحد الموافق 5-11-2023 العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

كما أعلنت جامعة الفيوم عن تكوين فرق طلابية على مستوى كافة الكليات  في مجال ريادة الأعمال، بهدف تمثيل الجامعة في مسابقة رالي مصر 2024 

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك كل عام في التدريبات التي تؤهل الطلاب للإشتراك في مسابقة رالي مصر في ريادة الأعمال. 

وعلي من يرغب من الطلاب بالمشاركة، وأن يكون عضوًا في هذه الفرق، ملء النموذج  التالي في موعد غايته ، 10 نوفمبر 2023.

unnamed
 

 







أنشطة الجامعات

جامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة