غدا.. انطلاق مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تنظم جامعة الفيوم "مهرجان أمير الشعراء العاشر" على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024/2023 م، وتنطلق فعاليات المهرجان غدا الأحد الموافق 5-11-2023 العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

كما أعلنت جامعة الفيوم عن تكوين فرق طلابية على مستوى كافة الكليات في مجال ريادة الأعمال، بهدف تمثيل الجامعة في مسابقة رالي مصر 2024 .

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك كل عام في التدريبات التي تؤهل الطلاب للإشتراك في مسابقة رالي مصر في ريادة الأعمال.

وعلي من يرغب من الطلاب بالمشاركة، وأن يكون عضوًا في هذه الفرق، ملء النموذج التالي في موعد غايته ، 10 نوفمبر 2023.



