اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 09:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن لبلينكين: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى "حل الدولتين"

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:05 م
عاهل الأردن لبلينكين: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى "حل الدولتين" عاهل الأردن وبلينكين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد العاهل الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /السبت/، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا العاهل الأردنى - بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد - إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة فى القطاع.


وأشار الملك عبدالله إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي؛ هو العمل نحو أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.


وأعاد التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


حضر اللقاء - طبقا لبيان الديوان الملكى - نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية فى واشنطن دينا قعوار، والسفيرة الأمريكية فى عمان يائل لمبرت، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.







الأردن

بلينكين

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة