اليوم السابع
Ads
السبت، 04 نوفمبر 2023 12:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شهيدان وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلى لمستشفى أطفال فى غزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:30 ص
شهيدان وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلى لمستشفى أطفال فى غزة الوضع فى غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي بوابة مستشفى النصر للاطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى، بحسب ما نقلته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. 
 
وجدد طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة، وأوقع القصف شهداء بينهم نساء وأطفال، وعددًا كبيرًا من الجرحى.
 
وقالت مصادر بالقطاع، إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
 
كما استهدف طيران الاحتلال منازل في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة. وجدد طيران الاحتلال قصف المنازل في مخيمي النصيرات والبريج. وشن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.
 
 
 
 






غزه

دمار غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفه الغربيه

طوفان الاقصى

استيطان

الاستيطان الاسرائيلى

قصف مستشفى أطفال في غزه

العدوان الاسرائيلى

اجتياح برى

سكان غزه

قطاع غزه

جيش الاحتلال

فصائل فلسطينيه

حماس

اسرى

مستوطنات الغلاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة